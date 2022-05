Projeto milionário liga Belenenses à British School of Lisbon

A British School of Lisbon (BSL) planeia abrir o seu segundo campus em Lisboa na sequência de um acordo com o Clube de Futebol “Os Belenenses”, num terreno localizado acima do estádio principal. O projeto foi apresentado sexta-feira, 20 de maio, no Restelo, num evento que juntou alunos, pais, o embaixador britânico em Portugal, Chris Sainty, e o presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho.

A escola está a ser projetada pelo arquiteto português Nuno Mateus e terá instalações de última geração, com laboratórios de ciências, estúdios de arte e design e de tecnologia, instalações de música e de teatro, uma piscina semiolímpica interior e acesso às instalações desportivas do Belenenses.

Desde a sua abertura, em 2019, a British School of Lisbon recebeu mais de 2.700 candidaturas, estando atualmente a manter listas de espera para a maioria das suas turmas. Com o novo campus, o objetivo é ter uma oferta educativa integral para até 700 alunos, dos três aos 18 anos.

“A ambição da BSL é criar uma escola internacional de referência a nível europeu, com os alunos a ingressarem nas universidades mais prestigiadas. O acordo com o Belenenses permite que a nossa escola cresça e tenha acesso a amplas instalações desportivas”, disse Zoe Hubbard, diretora da British School of Lisbon, durante o evento de apresentação.

O novo campus terá uma piscina semiolímpica com vistas sobre o rio Tejo e sobre a ponte 25 de Abril, permitindo natação competitiva. A piscina será partilhada com os sócios do Belenenses fora do horário escolar e aos fins-de-semana, com entrada direta e independente junto ao estádio para sócios do clube.

A parceria com o Belenenses permite que alunos e pais da BSL se tornem membros deste clube histórico, além de trabalhar em iniciativas conjuntas que ajudarão ambas as comunidades.

O novo campus terá sete mil metros quadrados, 30 salas de aula e um investimento total previsto de 30 milhões de euros.

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, destacou a importância do acordo com a BSL.

“A edificação da British School of Lisbon nos terrenos do complexo do Estádio do Restelo representa para o clube uma oportunidade de cumprir os seus desígnios, nomeadamente o serviço à população, o envolvimento da juventude e sua captação para a prática desportiva, bem como a internacionalização da marca Belenenses. É com alegria que teremos os alunos da BSL a colorir o Restelo, junto dos milhares de jovens que diariamente ali praticam desporto. É também um passo importante na reconversão e modernização do estádio, nomeadamente com a construção de um novo complexo de piscinas e, subsequentemente, de um novo pavilhão gimnodesportivo. São todos muito bem-vindos à família Belenense”, disse.

“Com um grupo de alunos de mais de 30 nacionalidades, a BSL é uma escola verdadeiramente internacional. Estamos muito entusiasmados por termos encontrado o terreno perfeito para desenvolver o nosso segundo campus. A localização, as vistas, e a relação especial com o Belenenses vão permitir-nos crescer com uma oferta internacional de ensino de excelência no centro de Lisboa”, disse Jessica Ordovas, administradora do The Schools Trust, grupo que fundou a BSL e mais de 20 campus nas principais cidades do mundo, incluindo Ásia, Europa e América do Sul.

#portugalpositivo