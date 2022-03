Projeto Master Export: Associação Empresarial de Águeda em parceria com Vale de Cambra e Arouca

No âmbito do projeto “Master Export”, do qual a Associação Empresarial de Águeda (AEA) é promotora em parceria com a Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA), no âmbito do Portugal 2020, especificamente, do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Qualificação, e inserido no objetivo temático nº 3 – “Reforçar a Competitividade das PME” do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, apoiado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), realizou-se, no dia 17 de março, no hotel Sheraton do Porto, uma Missão Empresarial Inversa onde compradores da França reuniram com empresas associadas da AEA e da AECA, nos vários setores, sendo que esta Missão Inversa se integrou no evento “Bolsa de Sourcing com compradores Franceses”, organizado pela Câmara do Comércio e Indústria Luso-Francesa.

Esta Missão teve como objetivo promover os produtos e empresas da nossa região além fronteiras. Esta é uma forma das Associações ajudarem as empresas a fazer negócios, promovendo a interação direta entre potenciais compradores europeus e empresas nacionais, obtendo resultados comerciais, nas diferentes fileiras de produção. O contacto direto foi privilegiado, pelo que os responsáveis pelas empresas tiveram oportunidade de reunir em privado com os potenciais compradores.

Com esta iniciativa fica reforçado o alcance do objetivo central do projeto: “Reforçar a internacionalização das PME da fileira Metalomecânica e do Habitat criando novos canais de exportação para países com elevado potencial e geograficamente próximos”.

As associações ao lado das empresas.