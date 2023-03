Projeto Literanto organiza em Paris debate sobre o papel da mulher

O Consulado-Geral de Portugal em Paris acolhe, já no próximo dia 9 de março, pelas 18h30 (hora local), um debate intitulado “Mulheres inspiradoras – ontem, hoje e amanhã” e inserido no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Mulher.

Esta iniciativa surge através do Projeto Literanto, da autoria de Sara Novais Nogueira, Diretora do Conselho Cultural da AILD/França e desta estrutura diplomática em parceria com o projeto Conto Contigo (de Maria João Pita), a AGRAFr (Associação dos Diplomados Portugueses em França) e a AILD (Associação Internacional dos Lusodescendentes).

Este projeto pretende promover e divulgar junto dos jovens portugueses e lusodescendentes a língua portuguesa através das artes. Para tal, contará com a presença da escritora Rosabela Afonso e da artista plástica Mafalda Rocha, que darão a conhecer ao público as suas obras e procurarão, através das suas artes, estimular a curiosidade acerca da língua portuguesa.

Além desta vertente, explica a organização em comunicado, será dado um papel de destaque à mulher, “que será, também, a protagonista “principal protagonista deste evento”.

Sara Novais Nogueira, licenciada em Educação e mestre em Línguas, Literaturas e Civilizações Estrangeiras e Regionais – especialização Lusófona pretende, através do projeto Literanto, “proporcionar aos jovens a continuidade com a língua, a cultura e a civilização lusófona”. Para tal, “convidamos pais e família, comunidade educativa e comunidade local a participar ativamente nesta iniciativa que pretende não só reforçar os laços com a língua portuguesa, mas também manter vivo um importante legado”.

A autora deste projeto apresentará as artistas convidadas em torno de uma mesa-redonda sob o título “Mulheres inspiradoras – ontem, hoje e amanhã” – abordagens pelos olhares da escritora Rosabela Afonso e da artista plástica Mafalda Rocha.

Segundo a nota de imprensa enviada ao BOM DIA, durante o evento “proporcionar-se-á uma conversa sobre a importância das mulheres na arte e a importância de dar a conhecer às crianças e aos jovens o mais cedo possível o contacto com estas abordagens e com as diferentes artes e diferentes olhares”.

Haverá, também, um pré-lançamento da mais recente obra de Rosabela Afonso “Mulheres – trilogia e outros contos”. Em conjunto com a conversa desta escritora cruzaremos o trabalho da artista plástica Mafalda Rocha, “Rostos da Democracia”, como trabalho complementar e multidisciplinar do cruzar destas duas artes, através da pintura dos seus quadros, com os rostos de algumas mulheres portuguesas inspiradoras e que fizeram parte das referências de ambas as artistas. Ambas as artes se cruzam aqui com uma perspetiva diferente das mulheres, através da escrita e da pintura.

No final, haverá uma breve representação do Conto Contigo de um excerto do livro “Maria e Sofia”, da escritora Rosabela Afonso, e a cerimónia de abertura da exposição de Mafalda Rocha alusiva aos rostos das mulheres da democracia, que ficará aberta ao público durante três semanas.