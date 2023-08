Projeto habitacional português vence prémio da ONU

O prémio “Habitat Scroll of Honour Award” foi atribuído pelas Nações Unidas ao projeto português “Assembleia de Moradores”, promovido pela BragaHabit.

A “Assembleia de Moradores” é um projeto que teve início no ano passado e que reúne a administração da empresa municipal e os moradores dos bairros das Enguardas, Andorinhas, Alegria, Santa Tecla, Picoto, Parretas, Montélios, Bracara Augusta e Nogueira da Silva e Rua Professor Machado Vilela.

Em cada assembleia é criado um espaço de partilha de projetos, oportunidades e trabalho com o objetivo de melhorar os bairros mencionados. Estes encontros possibilitam às associações e comunidades um espaço de reflexão sobre as prioridades e oportunidades para o trabalho conjunto.

Como sublinha, em comunicado, Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, a iniciativa tem o mérito de “possibilitar um diálogo mais direto e próximo com os cidadãos destes bairros, respondendo às necessidades de cada zona habitacional e mantendo sempre um canal aberto para ouvir as pretensões das associações”.

Por sua vez, Carlos Videira, administrador da BragaHabit, refere que a empresa municipal, para além da vertente do apoio habitacional, pretende também resolver os desafios emergentes nas áreas da educação, ambiente, cultura ou desporto. Acrescentando que “estas assembleias funcionam como um movimento da base para o topo que permite formular melhores políticas públicas”.

De acordo com o comunicado do município, o prémio vai ser entregue dia 2 de outubro, numa cerimónia que vai decorrer em Baku, capital do Azerbaijão.