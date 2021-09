Projeto europeu procura artistas portugueses

A Artemrede está à procura de criadores artísticos que vivam em Portugal para um projeto cultural a desenvolver em parceria com França e a estrear-se no final de 2022.

A estrutura cultural Artemrede abriu uma convocatória nacional, até 22 de outubro, destinada a “criadores de artes performativas, de linguagem contemporânea, das áreas de dança, teatro, novo circo ou do cruzamento entre estas”.

O objetivo é que os candidatos selecionados desenvolvam uma nova criação artística, subordinada ao tema “Connecting Dots”, e que o processo criativo envolva comunidades locais em Portugal e em França.

Em Portugal, o trabalho será desenvolvido no município da Moita, um dos parceiros do Artemrede. Em França, entrará em campo a rede cultural Occitanie en Scène.

A convocatória da Artemrede “é a oportunidade dos parceiros acompanharem o processo de criação que se desenvolve ao longo de quatro residências – duas de investigação e duas de criação”, afirma a gestora do projeto, Clara Antunes, citada em comunicado.

Todo este trabalho de procura artística e de parceria insere-se no projeto europeu “Stronger Peripheries: A southern coalition”, que a Artemrede lidera até 2024, com outras 14 organizações da bacia do Mediterrâneo e dos Balcãs.

Em Portugal, a Artemrede trabalha com 18 associados: Os municípios de Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montemor-o-Novo, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte-Agraço, Tomar, Torres Vedras e a cooperativa Rumo.