Projeto de teatro português vence prémio europeu

O projeto Tell Me – Theatre for Education and Literacy Learning of Migrants in Europe, que envolve a companhia ASTA – Teatro e Outras Artes, da Covilhã, foi distinguido com um prémio europeu.

Segundo a ASTA, o projeto de âmbito europeu foi distinguido com o European Language Label e a cerimónia de entrega da distinção terá lugar no Europe Festival, que decorrerá de sete a nove de maio, em Florença, Itália.

O prémio “é anualmente atribuído a projetos e iniciativas que promovam o acesso e aprendizagem das diferentes línguas, através de formas inovadoras, como é o caso do Tell Me que têm o teatro como ferramenta para o ensino e integração de migrantes”, refere a ASTA em comunicado enviado à agência Lusa.

O desenvolvimento e coordenação do projeto em Portugal esteve a cargo de Sérgio Novo, presidente e diretor artístico da ASTA.

“O Tell Me é um projeto europeu ímpar no campo do ensino não formal da língua e da matemática, tendo como ferramenta o teatro. Foi desenvolvido nos últimos dois anos, tendo juntado, num consórcio europeu, várias estruturas que se dedicam ao ensino e à arte dramática. Este pioneiro projeto foi financiado pela União Europeia ao abrigo do programa Erasmus +”, lê-se no comunicado da companhia.

Segundo esta fonte, trata-se de “um projeto científico de investigação que junta o ensino ao teatro e, através das suas potencialidades, conseguir chegar mais longe no que diz respeito ao ensino da língua e da matemática”.

No âmbito do projeto experimental, que foi concluído com “enorme êxito”, foram desenvolvidas várias ferramentas e metodologias ao longo de dois anos de trabalho e pesquisa que decorreram em Portugal, na Itália e na Suécia.

A equipa pedagógica e criativa do Tell Me desenvolveu vários materiais didáticos, de entre os quais faz parte um manual para o ensino da língua e da matemática, disponível em cinco idiomas (Português, Inglês, Italiano, Sueco e Turco), e que está disponibilizado no site do projeto (www.tellmeproject.com), indica o comunicado.

A ASTA foi a companhia escolhida para representar Portugal nesta metodologia, “que visa ensinar as populações migrantes na aprendizagem da língua e da matemática ao chegarem a um país desconhecido, com uma língua desconhecida”, é também referido.

Além da ASTA, a equipa do projeto junta as associações IFALL – Integration for Alla de Örkelljunga (Suécia) e os organismos italianos Nuovo Comitato (associação criada pelo Nobel da Literatura Dario Fo, representada pelo seu filho Jacopo Fo, diretor científico do projeto) e a ANL – Associazione Nuovi Linguaggi.

A atribuição do prémio ao projeto Tell Me eleva para vinte o número de distinções nacionais e estrangeiras alcançadas pela companhia de Teatro e Outras Artes da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Espreite um pequeno momento do trabalho deste projeto em baixo: