Projeto de digitalização do EPE arranca no Luxemburgo

O Instituto Camões, do Luxemburgo, inicia esta semana a implementação do projeto “Digitalização EPE”, com a entrega, a professores e alunos, de 1.200 equipamentos informáticos com acesso a conteúdos digitais de apoio ao ensino e aprendizagem da língua portuguesa.

O projeto “Digitalização EPE”, financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência de Portugal, pretende qualificar o EPE (Ensino Português no Estrangeiro), não só nos vários níveis em que o Camões, I.P. intervém (básico, secundário e superior), como também nas suas várias valências.

Este projeto representa uma forte aposta na transição digital do Ensino Português no Estrangeiro, promovendo o desenvolvimento de um ecossistema educativo digital de conteúdos, ferramentas, serviços, plataformas digitais e equipamentos, que permitirá acelerar os processos pedagógicos, didáticos, capacitando docentes e discentes para novas formas de ensino colaborativo e digital, em modelos presenciais, online ou híbridos.

A implementação do projeto iniciou-se no dia 10 de maio, com a entrega do equipamento e sessão de formação a professores, seguindo-se, nos dias 13 e 14 de maio, os alunos dos cursos extracurriculares de língua portuguesa que manifestaram interesse em recebê-lo, a título de empréstimo, nas regiões centro e sul do Luxemburgo.

No sábado, dia 13 de maio, entre as 10h e as 18h, a entrega será efetuada nas instalações do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, abrangendo os alunos dos cursos situados na zona centro: Bettembourg, Dudelange, Echternach, Grevenmacher, Hesperange, Junglister, Luxemburgo, Mamer, Mersch, Mondorf-les-Bains, Munsbach, Redange-sur-Attert, Remich, Rumelange, Sandweiler, Schengen, Schifflange, Steinfort, Walferdange, Wasserbillig e Wormeldange.

No domingo, dia 14 de maio, no mesmo horário, é a vez dos alunos dos cursos da zona sul receberem os seus equipamentos: Athus (Bélgica), Differdange, Esch-sur-Alzette, Lamadelaine, Pétange, Rodange e Sanem. Esta entrega efetuar-se-á nas instalações do Hall O, em Differdange.