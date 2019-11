Projeto de casas em Vila do Conde ganha prémio internacional

O arquiteto Raulino Silva foi um dos premiados no Internacional Residential Architecture Awards 2019, com os projetos de duas casas em Vila do Conde.

Numa nota do gabinete de arquitetura de Raulino Silva é referido que a Casa Touguinhó II, localizada na rua do Visconde, foi vencedora na categoria “Private Residential Built”, enquanto a Casa Touguinhó III, na rua Vila Amor, foi distinguida com o 3.º prémio na categoria “Housing Single Family”.

O International Residential Architecture Awards 2019 “reconhece obras excecionais que redefinem a arquitetura através da implementação de novas tecnologias, materiais, programas, estética e organizações espaciais, juntamente com estudos sobre globalização, flexibilidade, adaptabilidade e revolução digital”, lê-se no comunicado.

Os prémios do Internacional Residential Alchitecture Awards são atribuídos por um júri internacional convidado pela plataforma The Architecture Community.

Raulino Silva, de 38 anos, licenciou-se em Arquitetura na Escola Superior Artística do Porto.

Desde 2011, tem um escritório próprio em Vila do Conde, dedicando-se a projetos de habitação unifamiliar, multifamiliar e equipamentos.

#portugalpositivo