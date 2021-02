Projeto ambiental português garante investimento europeu

Uma iniciativa lusa está entre as selecionadas para um investimento de 121 milhões de euros em projetos nos domínios do ambiente, da natureza e da ação climática.

O projeto LIFE IP CLIMAZ tem como objetivo enfrentar as alterações climáticas nos Açores. Este projeto ajudará a autoridade local – a Direção Regional do Ambiente – a executar um programa regional já existente de adaptação às alterações climáticas no arquipélago e que promoverá igualmente as suas medidas de adaptação e atenuação noutros domínios de intervenção, como a energia, a silvicultura e o turismo, a fim de aumentar a resiliência contra as alterações climáticas.

O investimento de 121 milhões de euros em novos projetos integrados no âmbito do Programa LIFE para o Ambiente e a Ação Climática fomentará a recuperação ecológica e ajudará Portugal, a Bélgica, a Alemanha, a Irlanda, a França, a Itália, a Letónia, a Hungria, os Países Baixos, a Polónia e a Eslováquia a atingirem os seus objetivos ecológicos.

Espera-se que estes projetos integrados canalizem fundos adicionais significativos, ajudando os Estados-Membros a utilizar outras fontes de financiamento da União Europeia, designadamente fundos agrícolas, estruturais, regionais e de investigação, bem como fundos nacionais e investimentos do setor privado.