“Projeto Almada” entre finalistas internacionais

Um projeto sobre a pintura mural de Almada Negreiros, da Universidade de Évora e coordenado por Milene Gil, está entre os finalistas do prémio The Keck Awards, promovido pelo International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works.

O projeto intitula-se “O Desvendar da Arte da Pintura Mural de Almada Negreiros (1938-1956)” e, para a investigadora da UÉ e do Laboratório HERCULES que o coordena, é “uma honra estar entre os 10 finalistas” a este prémio internacional.

“Mais ainda quando se verifica que é o único por Portugal” a constar da lista de nomeados, salientou Milene Gil, que entende que este “é o reconhecimento e a valorização do trabalho que está a ser realizado e da partilha com os diferentes públicos”.

Este estudo científico sobre a arte da Pintura Mural de Almada Negreiros está a revelar novas técnicas utilizadas pelo artista e a origem do seu conhecimento e inspiração.

