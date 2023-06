Projeto açoriano esgota salas no Uruguai

O Auditório Enrique Iglesias na cidade de Montevidéu esgotou para a estreia internacional do projeto “SOLO9VIOLA” por Evandro Meneses. No dia seguinte, no interior do Uruguai, as audiências no Teatro Sociedad Unión voltaram a aplaudir de pé.

O produtor de espetáculos uruguaio Alfredo Erhegaray congratulou o compositor e músico açoriano admitindo ser um dos mais bem conseguidos concertos a solo, vistos nos últimos anos.

“Tocar para uma audiência estrangeira foi muito gratificante e ao mesmo tempo comprometedor,” expressa Evandro Meneses.

Acrescenta ainda que “representar uma região através da música e de um instrumento tradicional é sempre uma honra. Ainda para mais, uma audiência que não conhecia a Viola da Terra e que estava expectante para conhecer a sua sonoridade”.

Entre algum nervosismo e responsabilidade que tinha, foi, para ele, um orgulho apresentar aquele trabalho, pela primeira vez, no estrangeiro. Enquanto o concerto decorria pode perceber que o sentimento era outro, a emoção de cada melodia que tocava saía de uma forma diferente que nem sabe como explicar. Era como se estivesse a tocar a sua própria obra pela primeira vez.

Os concertos no Uruguai foram apresentados pelo Camões Instituto e Embaixada de Portugal em Montevidéu em parceria com Turismo Uruguai, Intendência de Maldonado e Município de San Carlos.

O Director General da Cultura de Maldonado, Jorge Céspedes, presente no evento na cidade de San Carlos, disse que, “além de visitar todas as terras, como os Açores, é através da cultura que podemos nos conhecer melhor. Por isso, eventos deste calibre são muito importantes para o conhecimento dos povos.”

A Viola da Terra é o instrumento mais único do arquipélago dos Açores. “SOLO9VIOLA” em três andamentos, pelas mãos do jovem virtuoso Evandro Meneses, apresenta a viola no seu presente, transporta-nos pelo passado visitando as 9 ilhas dos Açores e, finalmente, mostra um rumo do potencial futuro onde o instrumento nos pode levar.

O concerto estreou no Festival Cordas e já passou pelos palcos das cidades da ilha Terceira, Teatro Angrense e Auditório do Ramo Grande, a Igreja do Colégio em São Miguel, o Corvo, e a cidade do Porto no Festival Womex.

Terry Costa, diretor artístico e produtor do projeto, avança que “SOLO9VIOLA” tem datas planeadas para a ilha de São Jorge em setembro, Itália e Galiza em outubro. O concerto está disponível para auditórios e festivais.