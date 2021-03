Programa Regressar válido até 2023

Os prazos de candidatura ao Programa Regressar, medida do Governo português que facilita o regresso de emigrantes e lusodescendentes a território nacional, foram alargados até 31 de dezembro de 2023.

Segundo um comunicado enviado ao BOM DIA, esta alteração permite que as candidaturas ao apoio à atividade profissional por conta própria, no âmbito dos projetos de criação de empresas ou do próprio emprego, com início entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2023, possam ser efetuadas por submissão eletrónica, através do portal iefponline, até dia 1 de março de 2024.

Para mais informações pode aceder ao Regulamento, ao Guia de Apoio à Submissão da Candidatura e verificar as condições de acesso a esta medida na página do Apoio ao Regresso de Emigrantes do portal do IEFP, IP.