Programa Regressar presente na fronteira para acolher emigrantes

O diretor executivo do Programa Regressar, José Albano, participou na 21.ª edição da campanha anual de Segurança Rodoviária “Sécur’été – Verão em Portugal”, promovida pela associação francesa de jovens lusodescendentes Cap Magellan que teve lugar no fim de semana.

José Albano juntou-se assim aos quatro secretários de Estado que acolheram os portugueses da diáspora que regressaram no último fim de semana de julho a Portugal para as férias. Os governantes presentes foram a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, o Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, e a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

O diretor executivo do Programa Regressar, participou igualmente na receção aos emigrantes realizada pela Revista Comunidades, na área de serviço da BP, onde foram distribuídas centenas de revistas com as várias mensagens de boas vindas dos representantes dos membros do governo presentes. A revista deste mês de agosto, destaca um artigo de José Albano, sobre as medidas e os apoios financeiros em vigor ao abrigo do Programa Regressar para todos aqueles que desejem regressar em definitivo a Portugal.

O Programa Regressar tem por objetivo apoiar os emigrantes, bem como os seus descendentes e outros familiares, de modo a que tenham melhores condições para voltar a Portugal e para aproveitar as oportunidades que hoje existem no nosso país.

O Programa Regressar envolve todas as áreas governativas e inclui medidas concretas como um regime fiscal mais favorável para quem regressa, um apoio financeiro para os emigrantes ou familiares de emigrantes que venham trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional, entre outras.