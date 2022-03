Programa Regressar explicado aos portugueses do Luxemburgo

Em colaboração com a Embaixada de Portugal no Luxemburgo, o diretor executivo do Programa Regressar, Joaquim Moura, estará no Luxemburgo nos próximos dias 9 e 10 de março para o apresentar presencialmente aos membros da comunidade portuguesa.

Serão duas sessões públicas no grão-ducado, cujas áreas de intervenção e respetivos destinatários podem ser consultados abaixo.

A primeira sessão pública realiza-se no Centro Cultural Português (4, Place Joseph Thorn, na capital luxemburguesa), no próximo dia 9 de março, pelas 17 horas.

A segunda sessão pública será organizada na sede da Associação Rancho Folclórico Províncias de Portugal (Boulevard Prince Henri, em Esch-sur-Alzette), no dia 10 de março, pelas 17 horas.

Devido à situação sanitária em vigor, é obrigatório o uso de máscara e a apresentação do certificado digital Covid.

