Programa europeu premeia empreendedor português

Um dos jovens empreendedores e líderes inspiradores é João Villas-Boas. O programa cuja sede é em Bruxelas premiou seis jovens.

Fundou uma startup de aluguer de barcos particulares e foi distinguido por isso. O ECO avança que o dono da Sailside foi distinguido pela associação Junior Achievement Europe.

“Este prémio fez-me compreender a importância ente o alinhamento entre as pessoas que constituem uma equipa, a liderança, os processos e o produto. A importância de tomar decisões baseadas em dados e de me manter racional sob pressão. Mas, mais do que tudo, que o que me inspira são todos aqueles que vão à luta. Não apenas os que vencem”, admitiu João.

