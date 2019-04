Programa desportivo de lusodescendente é o mais visto na Suíça

David Lemos é comentador desportivo na Radio Télévision Suisse (RTS) há oito anos e é também a cara do programa mais visto daquele canal – o Sport Dimanche.

Filho de pais portugueses, David nasceu e cresceu na parte francesa da Suíça e apaixonou-se pelos relatos desportivos, ainda nos tempos de universidade. Começou por comentar futebol e hóquei, mas cedo arranjou trabalho na UEFA. Após quase três anos de experiência, o lusodescendente voltou para uma televisão privada, e de seguida juntou-se à RTS.

No mundo do jornalismo, o apresentador e comentador confessa, em entrevista à RTP, não ser “especialista em nada”, mas acredita ter a capacidade de “ir buscar os detalhes mais importantes de cada tema”, algo que considera essencial para vingar na sua profissão.

David Lemos conta com uma carreira sólida na televisão suíça e considera que a oportunidade de relatar a final do Campeonato do Mundo de 2018, realizado na Rússia, foi uma das suas melhores experiências profissionais.