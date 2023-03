Programa de português da Universidade de Toronto nasceu há 75 anos

O programa de português da Universidade de Toronto, que comemora 75 anos de existência, continua a ser “único no Canadá”, permitindo não só o ensino da língua mas também das culturas lusófonas

“É um dos programas que tem mais alunos inscritos, principalmente nos níveis iniciais, é bastante robusto, com um investimento muito grande da Universidade de Toronto na manutenção do programa, que nos permite dinamizar e promover o ensino não só da língua portuguesa, mas também da história das comunidades lusófonas e das suas culturas e literaturas”, afirmou Anabela Rato, docente.

A professora de português na Universidade de Toronto, desde 2016, sublinhou ainda que para além de ser o programa com uma existência mais longa, ainda hoje “tem muita vitalidade, com muita projeção ao nível internacional”, sendo ainda o único programa no Canadá que oferece três níveis de especialização (Minor, Major e Specialist).

A língua portuguesa está a assinalar este ano lectivo o 75.º aniversário na Universidade de Toronto.

“O programa oferece muita variedade ao nível das disciplinas, que incluem a língua portuguesa, linguística, cinema, literatura, cultura e história. Permite a formação de profissionais especializados em estudos lusófonos, com uma forte componente em diferentes áreas. Ainda é um programa único no Canadá, embora tenhamos, como é evidente, outros programas de português, como é o caso da Universidade de York”, acrescentou.

A docente também enalteceu que é importante “continuar a apostar na promoção da língua e das culturas lusófonas, na internacionalização dos alunos e na interação com a comunidade lusófona, proporcionando experiências profissionais, para que os alunos possam ser integrados num meio profissional, bem como atividades de investigação”.

“O futuro passa muito pelo reconhecimento da diversidade do português e do mundo lusófono, e com as variedades linguísticas com mais expressão em Toronto, o português e o português brasileiro”, destacou.