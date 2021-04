Programa de desconfinamento da Casa da Música

As artes precisam de partilha, de presença, da respiração das pessoas, no palco e em torno dele. A centelha que desperta as emoções de um concerto ao vivo volta a brilhar a partir de 19 de abril.

A Casa da Música responde à chamada e convida o público a regressar à Sala Suggia para ouvir, ver e sentir a arte do pianista Sokolov e dos maestros Michael Sanderling, Emilio Pomàrico e Jonathan Stockhammer.

O concerto especial de abertura conta com Marc Coppey como solista convidado ao violoncelo, junto da Orquestra Sinfónica. Segue-se um muito aguardado recital do pianista Grigory Sokolov dedicado a Chopin e Rachmaninoff. O Música & Revolução acontece entre 23 e 25 de Abril, e nele a Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble homenageiam a obra de um grande compositor do século passado, o italiano Luigi Nono, passando também por obras-chave de Schoenberge Maderna.

No concerto final do festival, as vozes de Noa Frenkel e Christina Daletska entoam palavras de grandes filósofos e poetas como Nietzsche, Ovídio, Ezra Pound, Rilke e Rosenzweig, com a música e o ímpeto revolucionário de Nono. Tudo isto acontece na primeira semana de concertos com público na Casa da Música.

Até lá, mantém-se uma programação regular no palco digital da Casa da Música, para os dias de confinamento mas também pensando no público que não poderá usufruir de uma maior liberdade de movimentos, prolongando-se por isso até ao final do mês.

As quartas-feiras são dedicadas ao compositor francês Philippe Manoury, com a transmissão de obras apresentadas na Casa da Música ao longo do ano de 2020.

As manhãs de domingo trazem também propostas aliciantes, incluindo a estreia de um novo espectáculo do Serviço Educativo, Nas Entre Linhas.

O mês de abril termina com um regresso aos clássicos e à excelência artística do maestro Leopold Hager, de regresso ao pódio para transmitir ao público presente toda a perfeição e a emoção das sinfonias de Mozart e Schubert.