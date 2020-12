Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora já tem site dedicado

Já está disponível no site do PNAID e no Portal do Governo o Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora, destinado a informar emigrantes e lusodescendentes que procurem investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal e a empresários nacionais que queiram internacionalizar os seus negócios através da Diáspora.

Integrado no Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Coesão Territorial, este Guia, da responsabilidade do MCT, reúne os incentivos disponíveis, apresenta informação relevante para conhecer os regulamentos e para apresentar candidaturas a fundos europeus e nacionais.

Entre os conteúdos conta-se informação sobre o Portugal 2020 e os seus programas operacionais, o acesso ao Balcão 2020 e incentivos à inovação empresarial, ao empreendedorismo, à internacionalização, à criação de emprego qualificado e ao investimento no setor do turismo, bem como apoios à floresta, agroindústria e a jovens agricultores.