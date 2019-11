Profissionais da saúde portugueses reunidos em Düsseldorf

Como anunciado pelo BOM DIA, o Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf recebeu o primeiro encontro de médicos, enfermeiros e outras especialidades na área da saúde. Este encontro vem no seguimento de outros já realizados neste consulado.

O Cônsul de Dusseldorf, José Manuel Carneiro Mendes, que por motivos pessoais não pôde estar presente, foi um dos grandes impulsionadores da iniciativa, na senda do trabalho que tem feito para dar visibilidade à comunidade portuguesa desta área consular.

O evento surge no contexto da presença de uma comitiva de sete empresas têxteis portuguesas que leva à principal feira mundial do setor da saúde, em Dusseldorf, na Alemanha, as últimas inovações tecnológicas nesta área.

Em comunicado, a Seletiva Moda – que organiza a presença portuguesa no evento – destaca o “papel fundamental” que os têxteis representam “no futuro da medicina e dos tratamentos de saúde”, salientando ser esta a mensagem que as empresas portuguesas Barcelcom, Oasipor, Trotinete, Wise HS, Hydrustent, Nunex e Raclac levam à Medica Trade Fair.

“À imagem das edições anteriores, Portugal vai apresentar ainda um ‘showcase’ [evento demonstrativo] de inovação, organizado pelo CITEVE [Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal], com uma seleção de dispositivos médicos de várias empresas do setor”, adianta.