Professores de português no estrangeiro reúnem-se em Lisboa

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa esta segunda, dia 22 de julho, na sessão de abertura do 4º Encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, participa, às 18h, na sessão de encerramento do referido Encontro.

O 4º Encontro da Rede de Ensino Português no Estrangeiro, organizado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P., terá este ano como tema “A avaliação no contexto do Ensino Português no Estrangeiro”.