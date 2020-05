Professores de português cá fora recebem formação em ensino digital

Os professores do ensino português no estrangeiro (EPE) dos ensinos básico, secundário e superior têm este ano disponível uma edição do curso de Formação para a Docência Digital e em Rede, anunciou o Camões–Instituto da Cooperação e Língua.

A iniciativa do Camões, em colaboração com a Universidade Aberta, visa consolidar “o objetivo de proporcionar aos docentes da rede EPE oportunidades de formação num domínio que a situação de emergência trouxe para a primeira linha da sua ação”.

Segundo o Camões, na sequência da formação de curta duração disponibilizada por este instituto após a suspensão das atividades letivas presenciais (que já conta com mais de 600 inscrições), este curso constitui “mais uma iniciativa” no propósito de apoiar os docentes no desenvolvimento das suas competências de ensino a distância.

Até ao momento, 247 professores candidataram-se a esta formação, o que demonstra “o interesse que os docentes têm nestas matérias e o empenho que colocam na sua autoformação”, refere o instituto.

O curso de Formação para a Docência Digital e em Rede, com a duração de 25 horas, é ministrado na plataforma formativa da Universidade Aberta por formadores desta instituição, sendo acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.

O Camões assegura os custos de participação para os professores da rede EPE.

