Professora da Universidade do Porto dá conferência sobre Eça no Luxemburgo

A Embaixada de Portugal e o Leitorado de português do Camões, na Universidade do Luxemburgo – no seio do Instituto de Línguas Românicas, Media e Artes, do departamento de Ciências Humanas, da Faculdade de Ciências Humanas, Ciências da Educação e Ciências Sociais acabam de anunciar uma conferência proferida pela professora doutora Isabel Pires de Lima, no âmbito do 175º aniversário de Eça de Queirós.

A conferência ocorrerá sexta-feira, dia 23 de outubro às 9.45, em modo híbrido, na sala 3.010 do Campus Belval da Universidade do Luxemburgo.

A sala tem capacidade máxima para 30 pessoas, mas pode participar na conferência à distância Via Webex.