Professor português na Noite das Línguas do Luxemburgo

A partir de um poema de Alberto de Lacerda, o Professor Arnaldo Saraiva colocará em evidência aspectos da história, da diversidade e da particularidade da língua portuguesa. A intervenção será em português com tradução simultânea para francês.

O Professor Arnaldo Saraiva participa assim na Noite das Línguas, organizada pelo Instituto Pierre Werner, a 26 de setembro, Dia Europeu das Línguas, em colaboração com a Embaixada de Portugal.

Arnaldo Saraiva é professor emérito da Universidade do Porto, em cuja Faculdade de Letras ensinou, assim como ensinou na Universidade da Califórnia em Santa Barbara , na Universidade de Paris – Sorbonne Nouvelle e na Universidade Católica Portuguesa – Porto. Foi membro da direção da Cooperativa Árvore, presidente do Conselho Geral do Boavista Futebol Clube, fundador do Centro de Estudos Pessoanos, presidente da Fundação Eugénio de Andrade, cronista do Jornal de Notícias, Público, Diário de Notícias e Jornal do Fundão, director das revistas Persona (co-direção), Terceira Margem e Cadernos de Serrúbia, colaborador da Radiotelevisão Portuguesa e da Radiodifusão Portuguesa e ator em filmes de Luís Galvão Teles, António Reis, Saguenail e Joaquim Pinto. Sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, é autor de extensa bibliografia (ensaio, poesia, crónica e tradução).

Para mais informações : https://www.ipw.lu/fr/events/nacht-der-sprachen/647