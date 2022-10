Professor português é um dos cientistas mais citados no mundo

Filipe Santos, Professor de Inovação Social e “Dean” da Católica Lisbon School of Business & Economics, está no reputado ranking dos 2% dos cientistas mais citados do mundo em 2021, na lista divulgada esta semana pela Universidade de Stanford.

Filipe Santos tem investigação de ponta nas áreas de estratégia, inovação e impacto social. Especificamente, desenvolveu conhecimento sobre como os empreendedores criam mercados, as razões pelas quais as empresas estabelecidas falham a inovar, e a forma como empreendedores sociais integram as dimensões económicas e de impacto nos seus negócios. Também contribuiu para desenvolver a nível mundial o conceito de empreendedorismo social e as formas híbridas de organização. A sua investigação já foi citada mais de 12,000 no Google Scholar nos últimos 20 anos.

Este reconhecimento reflete o elevado número de citações recebido em 2021.

Filipe Santos tem a Cátedra Alfredo da Silva em Empreendedorismo na Católica de Lisboa e a Cátedra GirlMOVE em Inovação Social. A sua agenda de investigação está focada nos temas da escalabilidade das inovações sociais e no investimento de impacto.

O ranking, “World’s Top 2% Scientists 2022”, agora divulgado, com os resultados de mais de 195 mil cientistas de todo o mundo, de 22 áreas e 176 disciplinas, apresenta a lista dos investigadores cujos trabalhos publicados mais contribuíram para o progresso nas suas respetivas áreas e que mais influenciaram a produção científica de outros investigadores.

O estudo pode ser consultado aqui.