Professor da Universidade do Minho no corredor da fama da educação

Licínio Lima, professor catedrático da Universidade do Minho, foi eleito para o “International Adult and Continuing Education Hall of Fame”, pelos seus contributos académicos na área da Educação de Adultos, numa cerimónia realizada em Cork, na Irlanda.

A distinção, instituída nos anos 1990 pela Universidade de Oklahoma (EUA), homenageia líderes mundiais nos campos da educação permanente e de adultos, que sirvam de inspiração a gerações futuras. Já foram distinguidos Malcolm Knowles, Paulo Freire, Jack Mezirow, Shirley Walters ou o português Alberto Melo, entre outros. “Este é o reconhecimento de um trabalho iniciado em 1979, ainda como estudante na UMinho, aonde me tornei professor e presidi durante vinte anos a Unidade de Educação de Adultos, tendo ainda dado aulas e investigado sobre este tema em todos os continentes”, refere Licínio Lima.

Licínio Lima passou a menoridade em Viana do Castelo e vive em Braga. Leciona na UMinho há 42 anos, sendo docente do Departamento de Ciências Sociais da Educação e investigador do Centro de Investigação em Educação (CIEd). É professor visitante na Universidade de Milão-Bicocca (Itália), além de professor convidado na Universidade Julius-Maximilians (Alemanha) e em diversas universidades do Brasil.

Publicou uma centena de artigos em revistas científicas, meia centena de capítulos de livros e mais de três dezenas de livros, tendo ainda orientado mais de 60 teses de mestrado e doutoramento. Além disso, é membro da Academia das Ciências de Lisboa (ACL) e soma várias distinções, como o Prémio Rui Grácio, da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e da Fundação Calouste Gulbenkian.

#portugalpositivo