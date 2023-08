Cerca de 790 caminheiros participaram, entre janeiro e junho, nos passeios pedestres promovidos no município de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, ao longo de um total de 60 quilómetros.

“Desde 2003 que, de forma contínua, os passeios pedestres do município se realizam a cada terceiro domingo do mês e percorrem o concelho por trilhos e caminhos fora dos circuitos marcados, dando assim a conhecer outros locais desconhecidos, isto significa que a cada passeio há novos percursos para descobrir”, referiu, em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova.

Segundo a autarquia, “estes números comprovam que Proença-a-Nova é um destino de pedestrianismo de excelência”.

No ano em que se assinala a celebração das artes, os passeios têm promovido a passagem para dar a conhecer o património local e artístico.

Os caminheiros visitaram o Farol do Ventos (no Chão do Galego), A Coroa, (no Pergulho), o Arco da Moita (Moitas), o Regolfo (Padrão), os cerejais (Montes da Senhora), entre outros.

Em setembro, os caminheiros vão poder visitar algumas das vinhas no concelho, em Sobreira Formosa, e, em outubro, um dos pontos do percurso será a obra Magma Cellar, nos Cunqueiros.

Para o mês de novembro, o município tem prevista uma visita à Lenda, no Miradouro das Corgas.

“Em dezembro, os passeios pedestres do município chegam à marca dos 200 passeios, coincidindo com o temático NaTal Rota Gourmet, onde os participantes são convidados a caminhar e desfrutar da natureza, mas, ao longo do percurso, podem experimentar várias iguarias gastronómicas locais associadas ao período natalício”, lê-se na nota.

Segundo a autarquia, este ano, o passeio “será ainda mais especial, por assinalar o número 200 e contará com animação acrescida e um programa festivo que inclui teatro, música, entre outras comemorações, como o lançamento do ‘site’ de Rotas do concelho de Proença-a-Nova”.

Apesar dos incêndios que no início de agosto destruíram parte da sinalética da Grande Rota da Cortiçada e dos Percursos de Pequena Rota, existem ainda outros que se mantêm operacionais, bem como algumas das etapas da GR39.

O município explica que o PR1 – A história da paisagem, o PR7 – Rota dos Estevais, o PR8 – Caminho do Xisto da Figueira, os trilhos de praia da Aldeia Ruiva, o Trilho da Praia da Fróia, o Trilho da praia do Malhadal e o trilho da Ribeira do Malhadal são alguns exemplos dos percursos disponíveis.