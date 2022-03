Produtos açorianos em destaque em Porto Alegre

O mercado municipal de Porto Alegre, no Brasil, vai ter uma loja de produtos dos Açores a partir de julho, revelaram o diretor regional da Agricultura açoriano e o prefeito municipal daquela cidade.

Em dia de aniversário dos 250 anos da fundação de Porto Alegre por açorianos, com a presença de uma comitiva do Governo dos Açores, o prefeito Sebastião Melo anunciou a decisão de destinar aos produtos dos Açores “um espaço especialíssimo” no segundo piso do mercado municipal, atualmente em obras.

“O prefeito oferece o espaço, gratuitamente e, numa primeira fase, nós oferecemos os produtos. Era um défice não termos produtos açorianos em Porto Alegre. Em julho, teremos um espaço explorado pela Casa dos Açores [de Rio Grande do Sul], com produtos como laticínios ou vinhos”, descreveu António Ventura, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Açores.

Ronaldo Pinto Gomes, gestor do mercado com 154 anos, explicou que o espaço tem, atualmente, 106 lojas e está com o segundo piso em obras.

Ali vão surgir, dentro de alguns meses, mais 30 a 32 novas lojas, após um “investimento de dois milhões de dólares na parte elétrica”, para criar, por exemplo, dois novos elevadores e escadas rolantes.

O responsável indicou que, para a loja de produtos dos Açores podem vir a ser destinados 30 a 34 metros quadrados.

Já António Ventura, em declarações aos jornalistas, destacou a “amizade muito forte que se vai manter eternamente” com Porto Alegre.

Hoje foi o terceiro dia de visita oficial do Governo dos Açores ao Brasil para assinalar a chegada, a Porto Alegre, dos primeiros 60 casais açorianos povoadores da região, em 1752, bem como celebrar os 270 anos da fundação do Estado de Rio Grande do Sul.

“Uma cidade é o que é, também por aqueles que nos fundaram e a transformaram numa cidade educadora, solidária, responsável e com muito futuro”, observou o prefeito de Porto Alegre.

António Ventura participou hoje na cerimónia de reconhecimento do Governo dos Açores, com a entrega da medalha dos 250 anos da fundação açoriana da cidade de Porto Alegre, no Paço Municipal.

O espaço, também conhecido por Paço dos Açorianos, vai ser transformado em Museu de Arte da cidade.

O governante passou ainda pelo Monumento aos Açorianos, inaugurado em 26 de março de 1974, no aniversário da cidade.

A obra possui 17 metros de altura e 24 de comprimento, fica situado junto à Praça dos Açorianos e simboliza os 60 casais açorianos que chegaram a Porto Alegre,

“Feito em aço, em linhas futuristas, obra do escultor Carlos Tenius, lembra uma caravela, composta de corpos humanos entrelaçados, tendo à frente uma figura alada que lembra o mitológico Ícaro e representa a Vitória”, descreve-se na página da Internet da prefeitura (câmara municipal) de Porto Alegre.

António Ventura substitui, nesta visita, o presidente do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, que ficou nos Açores por causa da crise sísmica na ilha de São Jorge, e o vice-presidente do Governo, Artur Lima, que por motivos de saúde não o pode representar.