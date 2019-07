Produtores portugueses marcam presença no Festival de Locarno

Os produtores portugueses Joana Domingues (Caracol Protagonista), Vasco Esteves (Fado Filmes) e Pedro Fernandes Duarte (Primeira Idade) foram selecionados pela organização para participarem na edição de 2019 do Festival de Locarno.

Este prestigiado festival de cinema decorre em Locarno, na Suíça, entre 07 e 17 de agosto. Os três portugueses estarão presentes no Match me! 2019, secção do festival enquadrada no Locarno Pro, que terá lugar entre 09 e 11 de agosto.

A presença dos produtores portugueses na Suíça resulta de uma parceria entre o Instituto de Cinema (ICA) e o festival. Os portugueses terão oportunidade de contatar com possíveis coprodutores, agentes de vendas e distribuidores.