Produtores de vacinas em queda na bolsa de Nova Iorque

Não está a ser um dia fácil para os detentores de ações de empresas médicas envolvidas na produção de vacinas contra a covid. Durante a sessão desta terça de de Wall Street, empresas como a Pfizer, Moderna, BioNTech e Novavax registaram fortes quedas, na sua maioria superiores a 5%.

A Novavax é a que desvalorizou mais, uma vez que as ações da empresa chegaram a perder mais de 10%. A Pfizer registou hoje a sua maior queda diária desde junho de 2020, tendo afundado mais de 5%.

As razões para o sell-off não são inteiramente claras. O retomar da “normalidade” durante a sessão de e um regresso a ganhos moderados nas principais bolsas pode estar em parte por detrás das quedas. No entanto, a FDA informou hoje que os comprimidos Covid da Pfizer e da Merck serão aprovados no final desta semana.

O vírus parece estar a acelerar, especialmente quando se trata dos Estados Unidos, onde a Ómicron se tornou a variante dominante, ultrapassando a variedade Delta.

A Casa Branca disse que enviará 1.000 médicos militares para ajudar os hospitais a distribuir testes gratuitos para a covid, que se espera que passe a ser gratuito para mais de 500 milhões de pessoas a partir de janeiro de 2022.