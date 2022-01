Produtor Tupac Martir muda-se de armas e bagagens para Lisboa

Depois de um percurso internacional que passou por Londres e Nova Iorque, entre outras geografias, o Satore Studio de Tupac Martir instalou-se em Lisboa. Trabalha com produção virtual e realidade aumentada, ferramentas tecnológicas que quer pôr ao serviço das empresas e marcas nacionais, recorrendo sempre que possível ao talento português.

Tupac Martir é o diretor criativo e fundador do Satore Studio. É um artista digital multifacetado, cujo trabalho envolve as áreas de iluminação, projeção e vídeo, design de som, música e composição. Soma prémios internacionais e já trabalhou com nomes maiores da música e da moda como Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Beyoncé ou Elton John, e marca internacionais como Diageo e Jaguar Land Rover.

O seu estúdio criativo, com escritórios em Londres, Cardiff, Lisboa e Nova Iorque, combina design e tecnologia para dar vida a conceitos arrojados, entregando experiências virtuais memoráveis ​​de desfiles, palcos e cenários para públicos em todo o mundo.

Há pouco mais de um ano instalou o seu estúdio em Portugal, em plena pandemia, e assinou uma residência artística na Fundação Champallimaud.

