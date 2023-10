Produtor português de vinagres e temperos procura mercados na Alemanha

A Casa Mendes Gonçalves, líder nacional na produção de vinagres, molhos e temperos, tem o prazer de anunciar a sua participação na reputada Feira Internacional Anuga 2023, que será realizada em Colónia, na Alemanha, de 7 a 11 de outubro de 2023.

Com um histórico de excelência na produção de produtos alimentares de alta qualidade, a Casa Mendes Gonçalves ruma à Anuga para conquistar novos mercados europeus e fortalecer ainda mais suas parcerias internacionais.

A Anuga é a maior e mais importante feira do mundo para a indústria de alimentos, que todos os anos atrai expositores e visitantes de todo o mundo. Em 2023, a feira tem como tema “Crescimento Sustentável”, refletindo o compromisso global com questões como as alterações climáticas, a escassez de recursos e o crescimento da população.

Reconhecida pela sua capacidade de Inovação, a Casa Mendes Gonçalves levará consigo as mais recentes inovações do departamento de Investigação e Desenvolvimento (I&DI) para partilhar com potenciais parceiros e clientes, incluindo produtos que atendem à crescente procura por alimentos mais sustentáveis. De entre as soluções apresentadas destacam-se o Just Chillin Vegan Fermented Chili Sauce e o SweetHeat BBQ with Fruit, produtos que espelham a preocupação da Casa Mendes Gonçalves na procura por soluções alimentares que promovam a economia circular, reduzam o desperdício e sejam mais saudáveis.

O Just Chillin Vegan Fermented Chili Sauce tem por base a utilização de vegetais que, ficando nos campos de cultivo, sofrem uma fermentação láctica, dando-se assim uma segunda vida aos mesmos, capitalizando os benefícios da inserção de produtos fermentados na dieta diária. Já o SweetHeat BBQ with Fruit incorpora purés de maçã e de pera que seriam desperdiçadas, conseguindo-se ainda uma redução dos níveis de açúcar pela incorporação do açúcar natural neste produto.

A Casa Mendes Gonçalves tem vindo a estabelecer colaborações bem-sucedidas em Portugal e agora está pronta para ampliar sua presença internacional, contribuindo para o “Crescimento Sustentável” da indústria alimentar europeia. Guiada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Casa Mendes Gonçalves tem como propósito ser uma referência na alimentação do futuro, com rigor e exigência, impactando positivamente as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. O progresso que tem vindo a fazer em matérias de Ambiente, Pessoas e Governance será determinante para a sua participação nesta feira, demonstrando ao mercado europeu alguns exemplos do que de melhor se faz em Portugal.

O evento oferece um programa diversificado de eventos e conferências, reunindo especialistas para discutir temas cruciais como a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a transparência nas cadeias de abastecimento, a produção sustentável e muito mais.