Produtor de vinhos português vence prémio europeu

A Casa Ermelinda Freitas foi eleita como produtor europeu do ano no Sommelier Wine Awards 2020. Trata-se do mais famoso concurso inglês de escanções. É a segunda vez consecutiva que a Casa Ermelinda Freitas vence este prémio, algo inédito para um produtor de vinhos tranquilos português.

A Casa Ermelinda Freitas já obtivera o prémio mais alto atribuído pela Federação Internacional de Jornalistas de Vinhos e Bebidas Espirituosas (FIJEV) no Concurso Citadelle du Vin em Bordéus, França, com o seu vinho Vinha da Fonte Reserva 2016.

Na mesma competição a Casa Ermelinda Freitas, conquistou 12 medalhas (quatro de ouro, seis de prata e duas de bronze). De destacar as medalhas de ouro conquistadas pelos vinhos Dona Ermelinda Reserva Branco 2018, Dona Ermelinda Reserva 2017 e Terras do Pó Castas (Syrah – Petit Verdot) 2018.

Segundo um comunicado de imprensa, a grande novidade é a medalha de ouro obtida pelo vinho Campos do Minho, do mais recente projeto da Casa Ermelinda Freitas no Norte, mais propriamente nos vinhos verdes na Quinta do Minho, revelando assim o trabalho que está a ser desenvolvido, pela qualidade destacada que estes vinhos apresentam.

As medalhas de prata foram atribuídas aos vinhos Dona Ermelinda Branco 2018, CEF Merlot Reserva 2017, Vinha do Torrão Tinto 2019, Vinha do Torrão Reserva 2018, CEF Cabernet Sauvignon Reserva 2017 e o CEF Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010.

Com profundas raízes no sul de Portugal, mais propriamente em Fernando Pó, na região da Península de Setúbal, a Casa Ermelinda Freitas assinala este ano 100 anos.

