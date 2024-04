Produções portuguesas marcam presença no festival de Annency

A série infantil “O diário de Alice”, de Diogo Viegas, e uma animação promocional assinada por Regina Pessoa vão estar em competição no festival de cinema de animação de Annecy, em junho em França.

Segundo o festival, na competição de televisão está “O diário de Alice”, série infantil realizada pelo brasileiro Diogo Viegas, produzida pela Sardinha em Lata, em coprodução com Brasil e Espanha, e já em exibição na RTP.

Com episódios de quatro minutos, a série é protagonizada por uma menina de 5 anos que conta o seu dia-a-dia através do diário.

Na competição de animações por encomenda está uma obra da realizadora Regina Pessoa, uma animação promocional de vinte segundos feita para a empresa francesa Chantelouve.

O festival de Annecy, o mais importante para o cinema de animação, está marcado de 09 a 15 de junho, e já tinha anunciado outras secções competitivas de curtas-metragens, nas quais estão presentes os filmes portugueses “Percebes”, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, “Amanhã não dão chuva”, de Maria Trigo Teixeira, e a coprodução portuguesa “Mont Noir”, de Erica Haglund e Jean-Baptiste Peltier.

No final deste mês, a organização revela a competição de longas-metragens em competição e em maio é anunciada a programação dedicada a Portugal, o país convidado deste ano.

O cartaz oficial de Annecy é desenhado por Regina Pessoa, que venceu o grande prémio do festival em 2006 com a curta-metragem “História Trágica com Final Feliz”, e ganhou o prémio do júri em 2019 com “Tio Tomás – A Contabilidade dos Dias”.