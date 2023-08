Produção de Bollywood filmada no Porto

A cidade do Porto foi escolhida para servir de cenário do filme “Jailed”, uma produção de Bollywood da All Around the Globe. As gravações acontecem entre os dias 29 e 31 de agosto, com o apoio da Filmaporto, e vão passar por vários locais emblemáticos da Invicta.

“Realizado por Vishnu Vardhan — vencedor, em 2022, dos prémios IIFA (International Indian Film Academy) e Filmfare com “Shershaah” —, este drama de ação é protagonizado por Akash Murali e Aditi Shankar. A narrativa acompanha uma jovem, que se muda para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, mas é presa injustamente, e do seu namorado, que viaja da Índia para provar a inocência da estudante”, lê-se no comunicado oficial enviado à VIVA!.

O filme, produção da indiana XB Film Creators, irá conter várias cenas exteriores em ruas e locais emblemáticos da cidade.

Esta terça-feira, a equipa de filmagem esteve na Rua de 31 de Janeiro. O acesso aos estabelecimentos comerciais continuou assegurado não sendo necessário aplicar proibições de trânsito uma vez que “a rua já está cortada à circulação automóvel devido às obras da Metro do Porto”.