Escrevo-te no meio do turbilhão dos dias, neste descampado de silêncios,

Escrevo-te com palavras simples

como é simples o sentimento que nos une, que nos aproxima.

Procuro-te na escassez do tempo que nos resta

na precaridade da vida

São imensas as palavras

As minhas…

És-me necessário

És o equilíbrio e o refúgio

A saudade do mundo construído de silêncios.

A ausência e a pertença, o tempo da ternura e do amor!

A singularidade generosa!

O tempo dos afetos e dos mistérios

O laço e o abraço!

São Gonçalves