Procuram-se voluntários para as comemorações do 25 de Abril em Berlim

Este ano comemora-se o cinquentenário do 25 de Abril. A associação 2314, em Berlim, quer também contribuir para as comemorações. Para esse efeito, estão a ser planeadas diversas actividades que serão divulgadas em breve.

“Uma das actividades que queremos realizar consiste em juntar um grupo de portugueses a residir em Berlim para participar numa ‘flashmob’, onde irá ser cantado o hino da revolução, a ‘Grândola Vila Morena'”. disse Pedro Matos, vice-presidente da Associação 2314.

“A ideia é gravar a flashmob em Abril (dia a definir) e publicar a interpretação da canção nas plataformas digitais no dia 25, de forma a mostrar que mesmo a viver no estrangeiro, não esquecemos do que foi feito este dia histórico”, explicou aquele dirignte. O local mais provável para a realização do evento será a emblemática Brandenburger Tor (na foto acima), no coração de Berlim.

O projecto irá desenrolar-se da seguinte forma:

1. Angariação de participantes e respectivos contactos

2. Criação de um grupo especial para a organização do evento

3. Marcação de um ensaio em Abril para acertar os pormenores da canção. Possível harmonização a duas vozes da canção

4. Marcação do dia para a gravação da flashmob e definição do local