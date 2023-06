Procuram-se jovens lusodescendentes para encontro em Portugal em agosto

O Encontro Europeu de Jovens Luso-Descendentes pretende reunir jovens e trabalhadores de juventude lusófona ou lusodescendentes, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, provenientes de vários países europeus.

Este evento, iniciativa da associação francesa Cap Magellan, com o apoio do BOM DIA, tem como objetivo oferecer aos participantes a oportunidade de partilhar conhecimentos e competências relacionados com a empregabilidade e a integração profissional dos jovens, colocando a tónica nas questões digitais e no desenvolvimento sustentável.

Tomando a forma de workshops, mesas redondas e actividades culturais, este encontro procura promover modelos de aprendizagem informais, lúdicos e interativos. Os participantes trabalharão na criação de um projecto colaborativo de start-up a nível local com objectivos de desenvolvimento sustentável.

No final do evento, os participantes receberão um certificado Youthpass que atesta o reconhecimento das habilidades e competências adquiridas durante a semana.

O encontro desenrola-se de 8 a 13 de agosto em Braga e tem por tema central: “Empregabilidade na Europa: o digital ao serviço da ecologia e inclusão dos jovens”.

O alojamento e as refeições estão cobertos e as despesas de deslocação são reembolsadas. Para poderes beneficiar do reembolso das despesas de mobilidade, é necessário que participes na totalidade do evento. O custo da viagem será reembolsado até aos limites máximos fixados pelo programa Erasmus+, mediante apresentação do comprovativo de compra, com os seguintes valores de ida e volta por pessoa: Alemanha: 360€, Bélgica: 275€, Dinamarca: 360€, França: 275€, Luxemburgo: 275€, Portugal: 180€ e Suécia: 360€

Para se candidatar ao evento, basta preencher o seguinte formulário até 30 de junho de 2023: https://lnkd.in/exh-JgUc



Para mais informações, visite o site: https://lnkd.in/ewsP6fbQ