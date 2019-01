Procuram-se especialistas em segurança de software

Em colaboração com a Michael Page, consultora de recrutamento especializado, a Checkmarx pretende aumentar a sua equipa em Portugal em 50%, ao contratar 30 profissionais até ao final de 2019. No âmbito do seu crescimento no mercado, a líder em soluções de segurança de software, sediada em Braga, irá recrutar para cargos técnicos para o seu escritório em Portugal, um dos principais centros de desenvolvimento da empresa.

A Checkmarx é líder no Quadrante Mágico do Gartner 2018 para testes de segurança de aplicativos e oferece um conjunto completo de produtos inovadores para ajudar as empresas a reduzir o risco de vulnerabilidades. Com um crescimento de quase 70% no primeiro semestre 2018, a Checkmarx destaca-se como uma das empresas de segurança de software que mais cresce, num dos segmentos de crescimento mais rápido no mercado global de segurança cibernética atualmente.

No seu portfolio, constam maioritariamente clientes Fortune 500 como a SAP, Samsung e Salesforce.com. Tem cerca de 500 funcionários em 17 países. Em Portugal, são cerca de 60 colaboradores e iniciou a sua atividade em 2016.

Sendo constituída, essencialmente, por uma equipa jovem, e com um elevado know-how, a empresa aposta no desenvolvimento dos seus colaboradores e deixa-se impulsionar por pessoas extraordinárias e apaixonadas que continuam a inovar e a desafiar-se a cada dia.

Um ambiente com modelos de trabalho flexíveis e entusiasta que oferece a oportunidade para colaboradores evoluírem e contactarem com toda a sua comunidade profissional.

Consolidando o seu crescimento global, e com abertura dos seus escritórios novos, existem várias ofertas de emprego para a localização de Braga, no site ou remotamente, para as seguintes funções:

Application Security Helpdesk Engineer, AppSec Engineer, Full Stack Developer for Professional Service, Professional Services Engineers, Application Developer; SW Developer e Application Security Researcher. A Michael Page, como consultora de recrutamento especializado, será responsável pelo recrutamento destes profissionais.

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 40 anos no Reino Unido, tem atualmente 140 escritórios em 35 países. É líder em recrutamento e seleção especializada de quadros médios e superiores, para projetos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por consultores especializados, com formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam.

Para mais informações sobre o grupo clique aqui.