Procuram-se bandas para concurso em Portugal

O Doppler Fest é um novo festival e concurso de bandas que acaba de abrir as inscrições e que vai contar com quatro eliminatórias com a presença de quatro bandas em cada. As inscrições decorrem até 28 de fevereiro.

As eliminatórias vão decorrer nos dias 5 e 12 de março e vão ser transmitidas nos dias 7 e 8 de abril na RTP Palco. A grande final será transmitida a 9 de abril a partir dos estúdios da F-Som, na Maia, ao vivo e em direto para a RTP Palco.

O Doppler Fest vai contar com prémios no valor de 10.000 euros e que consistem na gravação, mistura e masterização de um disco, um videoclip e uma sessão fotográfica.

A competição terá um júri composto por elementos ligados à indústria musical nacional: Alberto Almeida, fotógrafo de música, realizador e músico. Colaborou com projetos como Clã, Zé Pedro, Zen, entre outros; Daniel Carvalho, técnico de som, produtor musical e fundador da Fábrica de Som; Jorge Oliveira, jornalista da RTP e músico.

Este projeto foi co-financiado pelo programa Garantir Cultura, desta forma todas as verbas gastas na produção deste evento serão canalizadas para técnicos, empresas de som, iluminação e vídeo, e outros intervenientes do setor da cultura nacional.

A produção integral deste evento está a cargo da Associação Fábrica de Som com o apoio da Soundbooking.