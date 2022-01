Procuram-se artistas portugueses

O Théâtre de la Ville de Paris está à procura de artistas portugueses ou lusófonos para a Temporada França-Portugal 2022, que começa no próximo dia 11 de fevereiro e estende-se até ao mês de outubro.

Os atores, bailarinos ou músicos sediados em França ou Portugal serão desafiados a oferecer “consultas poéticas”.

Uma consulta poética é uma troca individual de 20 minutos com um artista, que tem lugar frente a frente ou por telefone. Começa com um diálogo livre e termina com a leitura de um poema escolhido especialmente para cada pessoa. No final da consulta, o texto do poema é enviado juntamente com uma “receita de poesia” feita à medida.

Os artistas recrutados terão missões pontuais entre os meses de fevereiro e outubro de 2022 – em França ou Portugal – e serão pagos pelo Théâtre de la Ville.

Os interessados devem contactar o e-mail [email protected] até 31 de janeiro.