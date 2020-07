Procurado pela polícia foi apanhado no Porto à chegada de Marselha

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no Aeroporto do Porto um homem que devia estar a cumprir dois anos de prisão, por decisão do tribunal de Barcelos, anunciou hoje aquele órgão de polícia.

O homem, de 25 anos, foi intercetado num voo proveniente da cidade francesa de Marselha, na quarta-feira, em cumprimento de mandado.

O SEF entregou-o à GNR que, por sua vez, o conduziu ao estabelecimento prisional de Guimarães, no distrito de Braga, para cumprir a pena que lhe fora aplicada no Juízo local Criminal de Barcelos por um crime de furto qualificado.