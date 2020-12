Procura um comercial para se promover em França?

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF), através da sua prestação France-Export Agentes, pode ajudá-lo a identificar agentes comerciais para promover os seus produtos ou serviços e desenvolver as suas vendas no mercado francês.

Com 67 milhões de habitantes, a França é o segundo maior mercado de consumo da Europa, depois da Alemanha. O nível de vida elevado de uma população seis vezes superior à de Portugal, acrescido de um crescimento demográfico superior à média europeia, torna a França um importante mercado de consumidores potenciais para as empresas locais.

No entanto, o mercado francês é também difícil e competitivo, com circuitos de distribuição complexos e muito elaborados. A distribuição, a mais moderna da Europa, é fechada e composta por um número importante de players.

A CCILF existe no mercado desde 1887 e apoia há mais de 20 anos as empresas portuguesas no seu desenvolvimento comercial em França.