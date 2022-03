Problemas de sono? A solução pode estar em Portugal

Um hotel vocacionado para as terapias do sono vai abrir, a partir de maio, no concelho de Montemor-o-Novo, anunciou na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) a responsável pelo projeto, a médica Teresa Paiva.

Será uma unidade de “quatro estrelas, toda ela pensada para ser muito ‘eco’, simples, singela, mas de qualidade”, explicou à agência Lusa a especialista em medicina do sono, a partir de “um conceito de integração com a natureza” que “provavelmente não existe” noutro local do mundo.

O sono “é um dos cinco pilares da saúde”, mas “21% das pessoas em Portugal dormem menos de cinco horas diárias”, o que “aumenta imenso o risco de desenvolver cancros, demência, doenças cardiovasculares, depressão e doenças autoimunes”, de acordo com Teresa Paiva.

“Não é por falta de ser dito ou escrito” que não se sabe a importância do sono de qualidade na prevenção desses problemas, frisou a especialista, no Dia Mundial do Sono e no qual apresentou o novo projeto na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Também presente na BTL, o vereador com o pelouro do Turismo de Montemor-o-Novo, António Pinto Xavier, frisou que se trata de um projeto “diferenciado até do ponto de vista nacional e internacional”.

Ainda sem data exata de abertura, mas “previsto para maio”, o hotel ficará situado entre Lavre e a localidade de Foros de Vale Figueira, numa zona ideal para todas as valências às quais vai procurar dar resposta.

“As pessoas podem ter uma estadia de bem-estar, que não tem a ver com a saúde, porque pura e simplesmente lhes apetece, ou uma estadia terapêutica, ou mesmo para fazer registos de sono”, especificou Teresa Paiva.

A apresentação do Hotel do Sono, Sleep and Nature decorreu na BTL, integrada na promoção turística do concelho de Montemor-o-Novo e no Dia Mundial do Sono, que se celebra este ano sob o lema “sono de qualidade, mente saudável, mundo feliz”.

A responsável do projeto, Teresa Paiva, formou-se em medicina em 1969 e especializou-se em Neurologia e Neurofisiologia, tendo a competência de Medicina do Sono e o título de Somnologista Europeia desde 2012, de acordo com a página Centro de Medicina do Sono, do qual é diretora clínica e gerente.

