Problema de saúde afasta Secretário do Créteil-Lusitanos

O antigo internacional português Carlos Secretário deixou o comando técnico do Créteil-Lusitanos, emblema do terceiro escalão do futebol francês, devido a um “grande problema de saúde”.

O técnico de 50 anos comunicou a decisão, em conferência de imprensa, após o empate na receção ao Concarneau, noticiou o jornal Record. “É um dia muito triste para mim. O clube deu-me tudo, mas tenho um grande problema de saúde e preciso de me curar. Se não estou a 100% é melhor não ficar. A prioridade deve ser saúde”, afirmou.

Secretário chegou ao futebol francês em 2015 para treinar o Lusitanos Saint-Maur. Voltou a Portugal para orientar o Cesarense e em 2018 assumiu o Créteil-Lusitanos, clube pelo qual subiu de divisão logo na primeira época.