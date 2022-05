Príncipe William recebe presente ao alcance de muito poucos

O príncipe William, duque de Cambridge, está prestes a celebrar o seu 40.º aniversário e desta vez terá um presente que está ao alcance de uma ínfima fração da população. A sua face vai ser cunhada numa moeda de cinco libras.

De acordo com a casa da Moeda Real do Reino Unido, a partir do dia 21 de junho começarão a circular no país moedas de cinco libras com um retrato do Príncipe William.

Clare Maclennan, diretora de moedas comemorativas, explicou ao The Telegraph que esta é “uma homenagem à maturidade do príncipe que se tornou um membro da família real, um marido dedicado e um pai amoroso de três filhos”.

Além da cunhagem especial desta moeda, serão ainda lançadas duas outras edições especiais, uma delas de ouro fino, produzida com tecnologia avançada para criar um “acabamento de alto relevo”, e outra com origem em 1982, ano em que o duque nasceu.