Príncipe Filipe foi a enterrar em cerimónia restrita com o mundo a ver

O Land Rover planeado para transportar o caixão do príncipe Filipe chegou ao recinto onde se realizou o funeral do marido da rainha Isabel II pouco antes das 15h. O caixão saiu do Castelo de Windsor para o jipe para a cerimónia fúnebre que tinha hora marcada para as 15h. Mas antes, a família real juntou-se numa procissão, nos terrenos do castelo.

A rainha Isabel II chegou, logo depois, ao recinto do Castelo de Windsor e começou o cortejo fúnebre com os filhos mais velhos de Filipe, Carlos e Ana, atrás do jipe, seguiram-se depois os restantes filhos do duque, o príncipe André e Eduardo. Depois estava William e Harry, netos de Filipe e filhos de Carlos, separados pelo primo mais velho, Peter Phillips.

Como planeado, à entrada da Capela de São Jorge cumpriu-se um minuto de silêncio, e depois começou a cerimónia do último adeus ao marido de Isabel II.

Devido à pandemia de Covid-19, o funeral privado esteve limitado a um grupo de apenas 30 pessoas. Com efeito, na cerimónia que decorreu na Capela de São Jorge do Palácio de Windsor foram cumpridas as regras de distanciamento para evitar a propagação do vírus.

Numa das imagens partilhadas pela objetiva da Reuters, viu-se a rainha sozinha, já sentada no interior da Capela, onde acompanhou a missa que antecedeu o enterro do marido.

De salientar que todos os presentes usaram trajes civis, uma solução encontrada para evitar uma situação incómoda, já que o príncipe Harry, que deixou de representar a família real e perdeu os títulos honoríficos, seria o único do núcleo mais próximo sem uniforme militar.

Terminada a cerimónia, a rainha foi a primeira a sair da capela, acompanhada pelo celebrante. Num percurso pedestre no interior do Palácio de Windsor, após a missa, Harry caminhou ao lado do irmão, William, e de Kate.

O corpo do Duque de Edimburgo ficará sepultado no jazigo real da Capela de São Jorge do Palácio de Windsor.