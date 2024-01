Principal feira mundial de pavimentos levou 13 empresas lusas a Hannover

A.Barbosa, Delivering Nature, EPW, Golden Parquet, JMR, Lumber, MFTimber, Nogueira Fernandes, Revesperfil, Ribadao Wood Boutique, Strong Wood Floors, Thunder Target e X8 Solutions Group foram as empresas nacionais que integram a comitiva portuguesa da Indústria de Madeira e Mobiliário de Portugal na Domotex 2024, nesta que é a principal feira mundial de “floorings“.

“A presença de Portugal nesta plataforma de negócios no centro da Europa na área dos ‘floorings‘ é essencial e uma vez mais as empresas portuguesas mostraram que estão preparadas para competir ao mais alto nível. Enquanto Associação estamos muito contentes com a adesão das empresas do setor, pela qualidade dos stands e do produto apresentado, que se reveste de uma excelente imagem de Portugal”, afirmou Vítor Poças, presidente da AIMMP.

Realizada em Hannover, na Alemanha, entre os dias 11 e 14 de janeiro, as empresas portuguesas puderam demonstrar a sua capacidade competitiva e a qualidade dos seus produtos, tendo acesso aos principais players na área de pavimentos que são visitantes deste importante certame.

Na abertura da feira, a delegação nacional recebeu a visita do Eng.º Rui Boavista Marques, delegado da AICEP Berlin, que brindou todo o setor com a sua visita e apoio a esta iniciativa de promoção internacional organizada pela AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal no contexto do seu projeto de apoio às exportações, o Inter Wood & Furniture

A Domotex mais uma vez provou ser a força motriz mais importante e poderosa para negócios, tendências e inovações na indústria. Durante os quatro dias da feira, cerca de 18.000 visitantes de 140 países reuniram-se com cerca de 1.000 expositores de mais de 60 nações.

A feira decorreu na Deutsche Mess e a representação nacional esteve presente nos Stands: HALL 22 – C58 HALL 23 – B54 & C53.