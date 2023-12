Primor: manteiga tradicional portuguesa cada vez mais natalícia

Inspirada na tradição dos presentes simbólicos, mas tão especiais, escondidos na carga afetiva do amigo ou amiga secreta, a manteiga Primor projeta a genial simplicidade do conceito “amiga secreta” transpondo-o para a embalagem e para as parcerias no universo da quadra, onde a manteiga é rainha, com a convicção de que o Natal será muito melhor com Primor!

“Primor é a inspiração num único ingrediente. A verdadeira manteiga, que exalta sabores e traz emoção aos momentos associados à degustação e ao prazer de cozinhar em casa. Primor é manteiga e manteiga é Natal, repleto de emoções junto de amigos e família. É também, cada vez mais, cozinha de autor, privilegiando os ingredientes mais autênticos e de proximidade. Numa campanha intitulada «Amiga Secreta» leva-nos para esse universo caseiro, evocando emoções associadas a momentos felizes, e destaca-se por esta curiosa dicotomia entre a tradição de uma marca com história e o futuro de uma marca que se reinventa e que se consolida no universo da cozinha de autor”, sublinha Mónica Oliveira, gestora da marca.

Durante o mês de dezembro Primor será a amiga secreta do Chef André Lança Cordeiro, que enfatiza a sua preferência pela manteiga, considerando-a indispensável no dia-a-dia da sua cozinha. “É para mim uma enorme honra fazer mais uma vez parte de um grande elogio à manteiga, uma vez que esta é um sublimador de sabor por excelência. É a minha grande aliada na busca de um resultado perfeito, a manteiga é aroma e densidade, potenciando qualquer receita.” sublinha o Chef André Lança Cordeiro, que já em 2022 integrou o grande livro Primor de edição limitada “Um elogio à manteiga”.