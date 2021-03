Primeiro “tweet” rendeu mais de dois milhões de euros

Jack Dorsey, fundador do Twitter, escreveu a março de 2006 o seu primeiro post na rede social. Aquilo que não previu foi que, 15 anos depois, em 2021, o mesmo tweet fosse vendido por quase dois milhões e meio de euros. Sina Estavi, autor da compra milionária, disse que o investimento foi semelhante à compra da Mona Lisa.

“Apenas a configurar o meu twttr”, foi o primeiro tweet publicado na história do Twitter, a 21 de março de 2006 e que, agora, foi leiloado por Jack Dorsey para a instituição de caridade Give Directly’s – Africa Response.

Estavi, presidente-executivo da empresa de criptomoedas Bridge Oracle, comprou o tweet usando o ether, uma moeda rival da bitcoin. A compra foi celebrada com um certificado digital exclusivo, ainda que qualquer pessoa com acesso à Internet possa ler as primeiras palavras de Dorsey na rede social.

“Acredito que seja um mercado emergente que está apenas no início. Todas as formas de arte e criações digitais, como música, fotos, vídeos, tweets e posts de blog, podem ser negociadas na forma de um NFT (Certificado de Bem Não Fungível, uma espécie de certificado digital que tem conquistado cada vez mais valor no mercado de bens digitais)”, afirmou o investidor nacional da Malásia, de apenas 29 anos.

